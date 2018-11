Wien/Graz (APA) - Der ÖTC hat am Dienstag dem hauseigenen eScooter-Sharing easy way eine gute Bilanz bescheinigt: Von Mitte August bis Anfang November waren die gelben Flitzer rund 13.500 Kilometer in Wien und Graz unterwegs. Nach der Winterpause werden die elektrischen Scooter im Frühjahr wieder im Einsatz sein, mit mehr Funktionen in der App und mehr Fahrzeugen.

~ WEB http://www.oeamtc.at ~ APA199 2018-11-06/11:42