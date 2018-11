Kramp-Karrenbauer stellt Mittwoch Kandidatur für CDU-Vorsitz vor

Berlin (APA/Reuters) - Die deutsche Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer wird sich am Mittwoch in Berlin offiziell als Kandidatin für den CDU-Vorsitz vorstellen. Sie werde dazu eine Pressekonferenz in der Landesvertretung des Saarlandes abhalten, teilte die CDU-Politikerin am Dienstag via Twitter mit. Kramp-Karrenbauer war am Montag offiziell von der CDU-Saar als Kandidatin nominiert worden.

Sie wird auf dem Bundesparteitag Anfang Dezember in Hamburg voraussichtlich gegen den früheren Unions-Fraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn antreten.