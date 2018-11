US-Rentenmarkt zur Eröffnung mit Kursgewinnen

New York (APA/dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen den Handel gestartet. Am Markt wurde die etwas höhere Nachfrage nach sicheren Anlagen mit der schwach erwarteten Börseneröffnung begründet. Besonders wichtige Konjunkturdaten stehen nicht an. Die Anleger können sich also ganz auf die am Dienstag stattfindende Kongresswahl konzentrieren.

In den Wahlen werden gut ein Drittel der Senatoren und alle Parlamentarier im Repräsentantenhaus neu gewählt. Umfragen deuten darauf hin, dass die Republikaner ihre Mehrheit im Unterhaus verlieren könnten, im Senat jedoch weiterhin über eine knappe Sitzmehrheit verfügen dürften. Mit ersten aussagekräftigen Ergebnissen wird am Mittwochmorgen gerechnet.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 30/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,90 Prozent. Fünfjährige Anleihen lagen ebenfalls unverändert auf 99 9/32 Punkten. Sie rentierten mit 3,02 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen erhöhten sich um 1/32 Punkte auf 97 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,19 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 5/32 Punkte auf 92 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,42 Prozent.