US-Vermögensverwalter hält fast 5 Prozent an Andritz

Wien/Graz/Boston (APA) - Bestimmte Tochtergesellschaften des Vermögensverwalters FMR LLC (Fidelity Management and Research Limited Liability Company) mit Sitz in den USA halten fast 5 Prozent des Grundkapitals der börsennotierten Andritz AG. Konkret handelte es sich per 2. November um 4,89 Prozent des Grundkapitals von 104.000.000 Aktien oder 5.090.077 Aktien, teilte Andritz am Dienstagabend mit.

Ende Juni waren es 5,85 Prozent bzw. 6.088.421 Andritz-Aktien gewesen.

~ ISIN AT0000730007 WEB http://www.andritz.com ~ APA537 2018-11-06/23:36