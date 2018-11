Jobbörse Xing steigerte Umsatz um ein Viertel

Hamburg (APA/Reuters) - Das Hamburger Jobnetzwerk Xing hat seinen Umsatz in den ersten neun Monaten dank Übernahmen und neuer Mitglieder um 26 Prozent auf 170 Mio. Euro erhöht. Seit Jahresbeginn meldeten sich 1,4 Mio. neue Kunden bei dem LinkedIn-Konkurrenten an. Inzwischen kommt Xing auf 15 Mio. Mitglieder. Das Betriebsergebnis (Ebitda) kletterte in den ersten neun Monaten um 17 Prozent auf 53,3 Mio. Euro.

In Österreich hatte Xing Ende des 3. Quartals 2018 über 1,14 Mio. Mitglieder. Das entspricht einer Steigerung von 14 Prozent zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der B2B-Bereich in Österreich ist in den ersten drei Quartalen 2018 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um rund 40 Prozent gewachsen.

