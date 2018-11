Delivery Hero hebt nach Umsatzsprung Prognose für 2018 an

Berlin (APA/Reuters) - Der weltgrößte Online-Essenslieferdienst Delivery Hero setzt sich nach einem Umsatzsprung im dritten Quartal höhere Ziele für das Gesamtjahr. Es werde nun mit Erlösen zwischen 780 und 785 Mio. Euro gerechnet, kündigte das Berliner Unternehmen am Mittwoch an. Bisher waren 760 bis 780 Mio. Euro in Aussicht gestellt worden. In Österreich ist Delivery Hero mit Foodora und Mjam aktiv.

Bei Anlegern kam die neue Zuversicht gut an: Die im MDAX gelistete Aktie sprang um bis rund zwölf Prozent in die Höhe. Im Sommer hatte das in 39 Ländern aktive Unternehmen (Lieferheld, Pizza.de) angekündigt, zusätzliche 80 Mio. Euro zu investieren. Aufgrund der Aufwendungen verschob der Takeaway.com-Konkurrent sein zunächst für Ende des Jahres angestrebtes Ziel in die Ferne, die Gewinnschwelle beim bereinigten Betriebsergebnis (Ebitda) zu knacken. Firmenchef Niklas Östberg verzichtete am Mittwoch komplett auf eine Prognose, wann sein Unternehmen nun schwarze Zahlen schreibt. Im dritten Quartal kletterte der Umsatz währungsbereinigt um 62 Prozent auf 202 Mio. Euro. Gewinnzahlen gab das Unternehmen nicht bekannt.

Die Anhebung der Umsatzprognose begründete Östberg unter anderem damit, dass sich die zusätzlichen Investitionen bereits auszahlten. Die Gelder seien unter anderem in das Marketing und den Vertrieb gesteckt worden, aber auch in die Erweiterung des Angebots. „Inzwischen liefern wir in zehn Ländern im Nahen Osten und Lateinamerika auch Lebensmittel und Arzneimittel aus. Wahrscheinlich werden wir dieses Angebot auf weitere Märkte ausweiten“, kündigte Östberg an.

Delivery Hero liefert sich mit Takeaway.com, JustEat und Deliveroo aus Großbritannien sowie Uber Eats einen scharfen Wettbewerb. Die Berliner konzentrieren sich verstärkt auch auf die Auslieferung der Essensbestellungen über ihren eigenen Dienst Foodora, was besonders kostenintensiv ist. Für den umkämpften deutschen Markt betonte Östberg, Delivery Hero sei gemessen am Umsatz Branchenprimus.

