Herzogenaurach (APA/Reuters) - „Das Wetter ist in keiner Branche relevant - außer vielleicht in der Eiscreme-Industrie.“ Adidas-Vorstandschef Kasper Rorsted lässt im Gespräch mit Journalisten am Mittwoch Klagen über den heißen Sommer in Europa nicht als Ausrede für schlechte Geschäfte gelten.

~ ISIN DE000A1EWWW0 WEB http://www.adidas.com ~ APA234 2018-11-07/11:02