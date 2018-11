Konjunkturprognose für Deutschland

Berlin (APA/Reuters) -

~ In ihrem Herbstgutachten, das am Mittwoch veröffentlicht wurde, sagen die Wirtschaftsweisen für die deutsche Wirtschaft folgende Veränderungen voraus: (alle Angaben, wenn nicht anders ausgeführt, Veränderungen in Prozent) In Klammern die Angaben des Prognose-Updates vom März 2018:

2019 2018 2017

Bruttoinlandsprodukt (real) 1,5 (1,8) 1,6 (2,3) 2,2 Bruttoinlandsprodukt je Einw. 1,3 (1,4) 1,3 (1,9) 1,8 (1,7)

Leistungsbilanzsaldo 6,6 (8,2) 7,2 (8,2) 7,9 (7,9) Erwerbstätige (Tausend) 45 263(45 407) 44 856(44 893) 44 269(44 291) Sozialversicherungspflichtig 33 486 (33 465) 32 936(32 895) 32 234(32 228) Beschäftigte (Tausend) Registriert Arbeitslose 2 184 (2 275) 2 345 (2 373) 2 533 (2 533) (Tausend) Arbeitslosenquote 4,9 (5,1) 5,2 (5,3) 5,7 (5,7) Verbraucherpreise 2,1 (1,9) 1,9 (1,7) 1,8 (1,8) Finanzierungssaldo des Staates 1,2 (1,3) 1,6 (1,4) 1,0 (1,1) ~