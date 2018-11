Deutsche Interhyp steigt in den österreichischen Wohnkredit-Markt ein

Wien/München (APA) - Die Münchner Interhyp AG, laut eigenen Angaben der größte Vermittler privater Baufinanzierungen in Deutschland, hat in Wien ihre erste internationale Niederlassung eröffnet. Die zur niederländischen Großbank ING zählende deutsche Baufinanzierungsplattform wurde 1999 in München gegründet und vermittelte 2017 ein Finanzierungsvolumen von knapp 20 Mrd. Euro.

Interhyp ist auf die Vermittlung von Wohnkrediten spezialisiert. Die Finanzierungslösungen werden dabei auf Basis einer Technologieplattform aus Angeboten verschiedener Banken ermittelt. Das Geschäftsmodell setze auf Transparenz und individuelle Beratung, so Interhyp am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Die Interhyp-Gruppe beschäftigt in Deutschland an 110 Standorten rund 1.600 Mitarbeiter.