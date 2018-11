Wiener Rentenmarkt am Vormittag wenig verändert

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Mittwoch, am späten Vormittag mit wenig veränderter Tendenz notiert. Eine starke Stimmung an den europäischen Aktienbörsen belasten die Anleihekurse im Verlauf somit kaum sichtbar. Neben der jüngsten US-Kongresswahl steht an den Finanzmärkten eine gesenkte Konjunkturprognose für die führenden Volkswirtschaft der Eurozone, Deutschland, im Fokus.

Wegen des Brexit und der internationalen Handelskonflikte blicken die Wirtschaftsweisen pessimistischer auf die deutsche Konjunktur. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt werde heuer um 1,6 Prozent und 2019 nur noch um 1,5 Prozent wachsen, erklärte der Sachverständigenrat in seinem Gutachten für die Bundesregierung. Bisher hatten die fünf Ökonomen ein Plus von 2,3 und 1,8 Prozent veranschlagt.

Heute um 11:40 Uhr notierte der marktbestimmende Dezember-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 159,77 um 17 Ticks über dem letzten Settlement von 159,60. Das bisherige Tageshoch lag bei 159,89, das Tagestief bei 159,65. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 24 Basispunkte. Der Handel verläuft bei durchschnittlichem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 194.425 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,43 (zuletzt: 1,44) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,63 (0,64) Prozent, die fünfjährige mit -0,04 (-0,05) Prozent und die zweijährige lag bei -0,57 (-0,57) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 37 (zuletzt: 39) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 26 (28) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 16 (21) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 9 (14) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 101,60 102,00 1,43 37 101,8 Bund 28/01 10 0,75 101,05 101,12 0,63 26 101,15 Bund 23/03 5 0,00 100,21 100,41 -0,04 16 100,35 Bund 20/01 2 3,90 107,62 107,62 -0,57 9 107,63 ~