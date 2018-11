Europas Leitbörsen bauen Kursgewinne im Mittagshandel aus

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen haben am Mittwoch ihre Kursgewinne aus dem Frühhandel zu Mittag weiter ausgebaut. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 1,23 Prozent auf 3.246,72 Punkte.

Der DAX in Frankfurt notierte gegen 12.00 Uhr um 1,00 Prozent höher bei 11.598,73 Punkten. Der FTSE-100 stieg um 1,25 Prozent auf 7.128,54 Stellen.

Bei den Kongresswahlen in den USA haben die Republikaner von US-Präsident Donald Trump ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren, jene im Senat jedoch behaupten können. „Die Börsen sollten mit diesem Wahlergebnis ganz gut leben können“, kommentierte Thomas Altmann von QC Partners.

Eine weitere Steuerreform dürfte nach Ansicht des Fondsmanagers damit zwar vom Tisch sein. Dafür werde Trump zumindest innenpolitisch berechenbarer. Auf den Handelsstreit mit China habe das Ergebnis keine unmittelbaren Auswirkungen. „Hier kann Donald Trump ohne den Kongress handeln und verhandeln“, sagte Altmann weiter.

Ansonsten lieferte die Berichtssaison Impulse. Im Euro-Stoxx-50 setzten sich die Aktien von Ahold Delhaize mit einem Plus von 6,63 Prozent an die Spitze. Umsatz und operativer Gewinn des Handelskonzerns seien besser ausgefallen als prognostiziert, heißt es in einer Reaktion von Goldman Sachs. Angesichts des angehobenen Ausblicks für die freien Barmittel dürfte sich der Aktienkurs besser entwickeln als der Gesamtmarkt, erwarten die Analysten.

Ebenfalls klar fester tendierten die Anteilsscheine von Engie mit einem Plus von 2,20 Prozent. In den ersten neun Monaten erzielte der Versorger trotz Problemen bei belgischen Atomkraftwerken einen Umsatz von 43,0 Mrd. Euro und damit 0,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ging um 0,3 Prozent auf 6,5 Mrd. Euro zurück. Organisch und bei stabilen Währungskursen wäre ein Plus von 5,0 Prozent herausgekommen.

Durchwegs negativ fielen hingegen die Marktreaktionen auf die Zahlen der deutschen Index-Mitglieder Adidas, BMW und Münchener Rück aus. Adidas hatte zwar seine Gewinnprognose angehoben. Allerdings sei dies am Markt ohnehin schon erwartet worden, sagte ein Händler. Daher sei es zu Gewinnmitnahmen gekommen. Die Aktie fiel um 1,89 Prozent.

Bei BMW ist der Gewinn im dritten Quartal überraschend stark eingebrochen. In der Kernsparte Automobile rauschte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 47 Prozent in die Tiefe auf 930 Mio. Euro. Das ist deutlich weniger als die knapp 1,2 Mrd. Euro, die Analysten im Schnitt erwartet hatten. Die BMW-Titel verloren im Mittagshandel 1,52 Prozent.

Mit minus 0,63 Prozent fielen die Abschläge bei den Papieren der Münchener Rück etwas geringer aus. Der weltgrößte Rückversicherer bestätigte seine Erwartung, heuer auf einen Gewinn von 2,1 bis 2,5 Mrd. Euro zu kommen. Nach neun Monaten stehen bereits 2,04 Mrd. Euro zu Buche, im dritten Quartal lag das Ergebnis mit 483 Mio. sogar über den Erwartungen der Analysten.

