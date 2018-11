In Niederösterreich gestohlener Transporter in Wien entdeckt

Wiener Neustadt/Wien (APA) - Ein vergangenen Sonntag aus einer Garage in Wiener Neustadt gestohlener Transporter ist am Dienstag nach einem Hinweis auf einem Parkplatz in Wien-Meidling sichergestellt worden. Aus dem Kfz wurde Spezialwerkzeug gestohlen. Das Fahrzeug konnte samt den geladenen zerlegten Rennkarts wieder vom Eigentümer übernommen werden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch.

Nach wie vor wird nach den bisher unbekannten Tätern gesucht. Hinweise werden an das Stadtpolizeikommando Wiener Neustadt (Tel.: 059133- 37-3333) erbeten.