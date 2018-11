35-jähriger Oberösterreicher fasste für Nazi-Tattoo 20 Monate aus

Ried im Innkreis (APA) - Ein 35-jähriger Oberösterreicher hat für ein Nazi-Tattoo an einer Hand am Mittwoch in einem Prozess wegen Wiederbetätigung im Landesgericht Ried im Innkreis 20 Monate Haft bedingt ausgefasst. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er die Zahl 88 an seiner rechten Hand stehen hatte. Da half auch ein Überstechen der Tätowierung nicht. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die Zahl 88 steht für zwei mal den achten Buchstaben des Alphabetes und dient in einschlägigen Kreisen als Abkürzung für den Gruß „Heil Hitler“. Außerdem steht 88, wenn man das Alphabet von hinten abzählt, für die Buchstaben SS. Der Angeklagte, nach eigenen Angaben ist er in der rechten Szene im Innviertel aktiv gewesen, sagte im Prozess aus. Seine Freunde und er hätten sich im Alter von 16 Jahren „aus Jux und Tollerei“ gegenseitig tätowiert. Sie hätten das ausprobiert, weil man „cool“ sein wollte. An der rechten Hand seien damals aber nur „Bowlingkugeln“ angebracht worden. Jetzt ist dort ein dunkler Fleck zu sehen - „das war schon immer so“, versicherte er.

Doch nachdem er Ende 2017 nach einer anonymen Anzeige wegen einer anderen Tätowierung bei einer polizeilichen Einvernahme gewesen war, ist sich eine Beamtin „zu 90 Prozent sicher“ damals die Zahl 88 bemerkt zu haben. Das Gericht gab für den Prozess ein dermatologisches Gutachten in Auftrag. Der Sachverständige untersuchte den Angeklagten im vergangenen Juli und erklärte nun, dass das Tattoo von einem Profi ausgeführt wurde und später „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ an der Haut eine Korrektur vorgenommen worden sei - wann lasse sich aber nicht sagen.

Die Verteidigung meldete gegen den Schuldspruch Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung wegen des Strafausmaßes an. Das Urteil ist somit nicht rechtskräftig. Die Lebensgefährtin des 35-Jährigen muss mit einer Anklage wegen Falschaussage im Zusammenhang mit dem Verfahren rechnen.