Zehnjähriger erteilte dreistem Dieb in Bremen schmerzhafte Lektion

Bremen (APA/AFP) - Ein nervenstarker Zehnjähriger aus Bremen hat einem Dieb eine schmerzhafte Lektion erteilt. Nachdem ein Unbekannter ihm auf einer Straße sein Portemonnaie weggeschnappt hatte, rannte der Bub diesem nach Angaben der Polizei vom Mittwoch kurzerhand hinterher und stellte ihm ein Bein. Der Täter stürzte und verlor die Geldbörse. Der Zehnjährige nahm sein Eigentum wieder an sich.

Den Beamten zufolge hatte der junge Mann vor seinem Sprint noch seine Schultasche abgenommen und diesen einem Passanten mit der Bitte in die Hand gedrückt, kurz darauf aufzupassen. Nachdem er den Dieb zu Fall gebracht hatte, kehrte er zu dem Mann zurück und nahm den Rucksack zurück. Dann ging er nach Hause, der Dieb floh.

Dieser hatte nach Angaben der Beamten spontan zugegriffen, als dem Buben am Dienstag an einer Ampel seine Geldbörse herunterfiel. Er hatte sich in einem Kiosk etwas gekauft und wollte sie dann wieder in der Tasche verstauen. Als ihm dabei das Portemonnaie entglitt, schubste der Unbekannte den Buben beiseite und rannte damit davon.