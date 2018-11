US-Börsen eröffnen nach Kongresswahl klar im Plus

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Mittwoch nach den Kongresswahlen einheitlich klar im Plus eröffnet. Die Republikaner von Präsident Donald Trump haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren, jene im Senat jedoch halten können.

Der Dow Jones notierte gegen 15.50 Uhr um 0,77 Prozent höher bei 25.832,36 Punkten. Der marktbreite S&P-500 legte 1,00 Prozent auf 2.782,98 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq Composite gewann 1,12 Prozent auf 7.458,81 Einheiten.

Analysten erklärten die positive Reaktion damit, dass eine negative Überraschung ausgeblieben sei. „Alles wie erwartet“, sagte etwa der Chefanalyst der Commerzbank, Chris-Oliver Schickentanz. Unsicherheit und enttäuschte Erwartungen von Investoren wären „Gift für die Stimmung an den Aktienbörsen“ gewesen. Somit bedeute das Wahlergebnis zunächst einmal Entspannung. Auch Mohammed Kazmi, Portfoliomanager bei der Bank UBP, betrachtet das Wahlergebnis als „leicht positiv“ für die Märkte. Damit sei „ein Ereignis mit großem Risikopotenzial überwunden“ und die Unsicherheit vorerst ausgeräumt.

Trump hatte das Ergebnis auf Twitter als „gewaltigen Erfolg“ bezeichnet. Später am Nachmittag will er sich in einer Pressekonferenz ausführlicher zum Wahlausgang äußern. Die amtierende Fraktionschefin der Demokraten, Nancy Pelosi, hat unterdessen eine schärfere Kontrolle der Regierung angekündigt. „Es geht heute um mehr als nur Demokraten und Republikaner. Es geht um die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Kontrolle“, sagte die Politikerin.

Bei den Einzelwerten setzten sich die Titel von UnitedHealth mit einem Plus von 3,59 Prozent an die Indexspitze. Beobachtern zufolge profitierte der Gesundheitsversicherer vom parallel zu den Kongresswahlen abgehaltenen Volksabstimmungen in den Bundesstaaten Nebraska, Idaho und Utah. Dort hat die Bevölkerung jeweils für eine Ausweitung der staatlichen Krankenversicherung Medicaid gestimmt.

Im S&P-500 brachen die Aktien von Michael Kors um über 16 Prozent ein. Der Umsatz des Modekonzern ist im zweiten Quartal zum ersten Mal seit fast zwei Jahren hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Auf vergleichbarer Basis sanken die Erlöse um 2,1 Prozent. Auch beim Ausblick auf das dritte Quartal hatten sich Anleger mehr erhofft. Hier geht das Unternehmen erneut von einem Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Bereich aus.

Unterdessen sprangen die Papiere des Dialyse-Dienstleisters DaVita um über neuneinhalb Prozent nach oben. Sie profitierten vom Ausgang eines Volksentscheids zur Dialyseversorgung in Kalifornien. Das Bürgerbegehren über Änderungen bei der Vergütung von Behandlungen ist abgelehnt worden.

