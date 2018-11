Libysche Küstenwache hält 315 Migranten von Überfahrt nach Europa ab

Tripolis (APA/Reuters) - Die libysche Küstenwache hat 315 Migranten auf dem Weg nach Europa aufgegriffen. Die Menschen aus verschiedenen arabischen und afrikanischen Ländern hätten versucht, in Schlauchbooten das Mittelmeer zu überqueren, sagte ein Sprecher der Küstenwache am Mittwoch. Sie seien in Lager gebracht worden. Unter ihnen seien auch 32 Frauen und acht Kinder.

Von der libyschen Westküste aus brechen die meisten Migranten auf der Flucht vor Krieg und Armut nach Europa auf. Allerdings ist ihre Zahl seit Juli 2017 deutlich gesunken. Unter dem Druck Italiens sind Schmugglerringe in Libyen zerschlagen wurden. Insgesamt hat die libysche Küstenwache in diesem Jahr über 7.000 Migranten an der Überfahrt gehindert und aufs Festland zurückgebracht.