Volleyball: AlpenVolleys erstmals Tabellenführer der deutschen Liga

Innsbruck (APA) - Die Hypo Tirol AlpenVolleys Haching stehen erstmals seit ihrem Wechsel in die deutsche Volleyball-Bundesliga an der Spitze derselben. Am Mittwoch gewann das Team von Coach Stefan Chrtiansky in seinem ersten in Innsbruck ausgetragenen Saisonspiel gegen die Bisons Bühl 3:0 (24,18,22) und ist nach vier Spielen noch ohne Punktverlust. Im Cup sind die AlpenVolleys zuletzt im Achtelfinale ausgeschieden.