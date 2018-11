Ölpreise bewegen sich kaum

Singapur (APA/dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich Donnerstagfrüh so gut wie nicht bewegt. Neue Impulse gab es zunächst nicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im frühen Handel 72,13 US-Dollar (62,79 Euro). Das waren 6 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls geringfügig um 10 Cent auf 61,77 Dollar.

Zum Top-Thema am Markt hat sich das Treffen wichtiger Rohölförderer am kommenden Wochenende entwickelt. In Abu Dhabi trifft sich am Sonntag das Erdölkomitee JMMC. Das Komitee prüft regelmäßig den Kurs des OPEC-Plus-Verbunds, der aus den Mitgliedern des Ölkartells OPEC und weiteren großen Produzenten wie Russland besteht.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch berichtete, wollen die Delegierten auch über die Möglichkeit von Förderkürzungen im kommenden Jahr beraten. Hintergrund sind steigende Lagerbestände in den Industriestaaten und deutlich fallende Rohölpreise. Sollten sich die Länder tatsächlich zu einer geringeren Förderung durchringen, wäre es die zweite Kehrtwende innerhalb recht kurzer Zeit.