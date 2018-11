Hannover Rück will 2019 Gewinn von 1,1 Milliarden Euro schaffen

Hannover (APA/Reuters) - Die Hannover Rück hat ihren Gewinn im Sommerquartal begünstigt durch eine relativ glimpfliche Hurrikan- und Taifunsaison in Nordamerika und Asien deutlich steigern können. Wie der viertgrößte Rückversicherer der Welt am Donnerstag in Hannover mitteilte, kletterte das Nettoergebnis im dritten Quartal um fast ein Drittel auf 725 Mio. Euro.

Der deutsche Konzern bestätigte deshalb sein Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr von „mehr als einer Milliarde Euro“. 2019 will die Hannover Rück dann 1,1 Mrd. Euro schaffen.

Nachdem im Sommer vergangenen Jahres eine ganze Serie schwerer Wirbelstürme im Golf von Mexiko und der Karibik den Rückversicherern das Leben schwer gemacht hatte, sieht die Bilanz der Großschäden heuer besser aus. Nach Angaben von Finanzchef Roland Vogel war der Taifun „Jebi“, der Japan Anfang September traf, mit rund 103 Mio. Euro das für die Hannover Rück teuerste Ereignis, gefolgt vom Taifun „Prapiroon“ Anfang Juli (54,2 Mio. Euro) und dem Hurrikan „Florence“ Mitte September (39,6 Mio. Euro) in den USA. Hurrikan „Michael“ im Oktober dürfte laut Vogel ähnlich viel kosten wie „Florence“.

Der Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua und eines Staudamms in Kolumbien sowie ein Großfeuer in Australien belasteten die Hannover Rück mit fast 54 Mio. Euro. Das Schadenbudget für das dritte Quartal musste der Rückversicherer dennoch nicht ausreizen. Seit Jahresbeginn liegt die Belastung durch Großschäden unter dem Strich bei rund 365 Mio. Euro, kalkuliert hatte das Unternehmen mit einem Budget von 630 Mio. Euro. In den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres hatten sich die Belastungen aus größeren Schäden wie Wirbelstürmen, Waldbränden und ähnlichen Ereignissen auf fast 900 Mio. Euro summiert.

Am Mittwoch hatte die weltgrößte Rückversicherung Münchener Rück mitgeteilt, dass sie nach der Hurrikansaison einen Jahresgewinn zwischen 2,3 und 2,5 Mrd. Euro anpeilt. Im dritten Quartal lag das Ergebnis der Bayern bei fast einer halben Milliarde Euro. Bei der Swiss Re, der Nummer zwei der Branche, hatten Natur- und von Menschen verursachte Katastrophen den Gewinn im Quartal hingegen fast aufgezehrt.

