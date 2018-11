Mit Prix Goncourt ausgezeichneter Roman kommt im August auf Deutsch

Paris/Berlin (APA) - Der gestern mit dem Prix Goncourt ausgezeichnete Roman „Les enfants apres eux“ von Nicolas Mathieu wird im August 2019 unter dem Titel „Wie später ihre Kinder“ bei Hanser Berlin erscheinen. Das gab der Verlag am Donnerstag bekannt. Die Übersetzung besorgen Lena Müller und Andre Hansen.

„Ein Ort in der Provinz, im Osten Frankreichs. Stillgelegte Industrie. Vier heiße Sommer in den 90ern. Eine Gruppe Jugendliche, ohne viel zu tun, die ihre Sexualität entdecken, Bier trinken, Moped fahren oder dealen. Die Sehnsucht nach einem anderen Leben“, heißt es über den Roman. In ihm porträtiere der 40-jährige in Epinal geborene und in Nancy lebende Autor „eine Region, eine Ära, eine Lebensphase - und die politische Erweckung einer jungen Generation, die ihren eigenen Weg finden muss in einer untergehenden Welt“.