Schüsse in US-Bar - Trump dankte den Rettungskräften

Washington (APA/dpa) - US-Präsident Donald Trump hat nach den tödlichen Schüssen in einer Bar in Kalifornien die Rettungskräfte gelobt. Er sei über die Einzelheiten des Vorfalls informiert worden, schrieb Trump am Donnerstag bei Twitter. Der Täter sei tot, genau wie der erste Polizist, der die Bar betreten habe.

„Die Polizei hat großen Mut gezeigt“, schrieb Trump. „Möge Gott die Opfer und ihre Familien segnen. Dank an die Rettungskräfte.“ In Thousand Oaks nahe Malibu im Großraum Los Angeles hatte ein Mann auf Gäste in einer Tanzbar geschossen.