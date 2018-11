Autolenkerin fand schwer verletzten Radler neben Straße in Attersee

Attersee (APA) - Eine Autolenkerin hat Donnerstagfrüh in Attersee (Bezirk Vöcklabruck) einen schwer verletzten Radfahrer in der Dunkelheit neben der Fahrbahn gefunden und gerettet. Der 33-Jährige, der vermutlich mit einem Reh kollidiert und dadurch gestürzt war, blutete am Kopf und war kaum ansprechbar. Laut Polizei wird er im Neuromed Campus in Linz behandelt.