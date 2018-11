Dealerpärchen in Klagenfurt ausgeforscht

Klagenfurt (APA) - Ein 23-jähriger Klagenfurter und seine Lebensgefährtin sind Ende Oktober als Drogendealer ausgeforscht worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden direkt bei dem Mann und in seiner Wohnung 391 Gramm Heroin sichergestellt. Er und seine Freundin dürften schon seit längerem in Klagenfurt mit Heroin gehandelt haben. Die beiden wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.