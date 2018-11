Großer Andrang: Rammstein mit Wiener Zusatzkonzert am 23. August

Wien (APA) - Die Heavy-Metal-Pyrotechniker Rammstein müssen in Wien ob des großen Andrangs ein Zusatzkonzert geben: Nachdem die Tickets für das am 22. August 2019 im Wiener Ernst-Happel-Stadion angesetzte Event in Rekordzeit über die digitale Theke gingen, verlängert die deutsche Kultband in Wien um einen Tag. Die Karten für das zweite Konzert am 23. August sind ab sofort unter www.oeticket.com erhältlich.