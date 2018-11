US-Börsen starten vor Fed-Sitzung etwas schwächer

New York (APA) - Vor der Sitzung der US-Notenbank am Abend sind die US-Börsen am Donnerstag mit leichten Abgaben in den Handel gestartet. Gegen 15.45 Uhr fiel der Dow Jones Industrial Index um 3,48 Einheiten oder 0,01 Prozent auf 26.176,82 Zähler. Mit hohen Kursgewinnen war der Dow am Vortag auf den höchsten Stand seit vier Wochen gestiegen.

Der S&P-500 Index verlor 4,06 Punkte oder 0,14 Prozent auf 2.809,83 Zähler. Der Nasdaq Composite Index fiel 25,66 Punkte oder 0,34 Prozent auf 7.545,10 Einheiten.

Konjunkturseitig gab es keine Überraschungen. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist leicht gesunken. Volkswirte hatten damit gerechnet, dass die Zahl der Anträge um 1.000 auf 214.000 zurückging.

Auch das Treffen der Notenbanker dürfte nach Einschätzung von Analysten wenig Neues bieten. Nach der Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte im September wird jetzt eine Beibehaltung der Zinsspanne von 2,00 bis 2,25 Prozent erwartet. An dem geldpolitischen Straffungskurs dürfte die Fed trotz der heftigen Kritik von US-Präsident Donald Trump festhalten.

Große Erleichterung nach dem Ausgang der Kongresswahlen hatte den Dow am Mittwoch stark nach oben getrieben. Bis zum Rekordhoch von Anfang Oktober knapp unter 27.000 Punkten fehlen dem Dow nach der jüngsten Erholung nur mehr rund drei Prozent. Ein neues Rekordhoch könnte Analysten zufolge zum Jahresende hin eine neuerliche Rally-Runde auslösen.

Die Saison der Quartalsberichte ist zwar noch in vollem Gang, am Donnerstag fehlen jedoch mit wenigen Ausnahmen die ganz großen Unternehmen. Die Ergebnisse von Walt Disney werden erst nach Börsenschluss veröffentlicht. Zuletzt tendierten die Aktien des Medienunternehmens kaum bewegt um 0,20 Prozent fester.

Schon vorbörslich hat der Zahlungsdienstleister Worldpay Quartalszahlen und einen Gewinnausblick auf das Schlussquartal des Jahres veröffentlicht. Mit Letzterem blieb Woldpay etwas hinter den Erwartungen zurück, so dass die Aktie um 4,35 Prozent fiel.

Die Analysten von Morgan Stanley hoben unterdessen das Kursziel für die Apple-Aktien auf 253 US-Dollar an und bestätigten ihre Empfehlung „Overweight“. Den Kurs konnte das nicht befeuern, dieser gab um 0,45 Prozent auf 208,24 Dollar nach.

