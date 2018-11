Emir von Katar reist in die Türkei - Treffen mit Erdogan

Istanbul (APA/dpa) - Der katarische Emir, Tamim bin Hamad Al-Thani, reist am Freitag in die Türkei und trifft sich mit Präsident Recep Tayyip Erdogan. Es werde bei dem Gespräch um die Beziehungen beider Länder und um regionale Themen gehen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag.

In der Türkei ist seit Wochen der Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im Istanbuler Konsulat seines Landes Thema. Khashoggi war am 2. Oktober in das saudische Konsulat gegangen, um dort Papiere für seine geplante Hochzeit abzuholen. Danach tauchte der Journalist nicht mehr auf. Riad hatte erst Wochen später und unter internationalem Druck eingeräumt, dass der 59-Jährige im Konsulat umgebracht wurde. Al-Thani hat den Tod Khashoggis bisher nicht kommentiert.

Die Türkei und Katar pflegen enge Beziehungen. Ankara hat Truppen in dem Golfemirat stationiert und das Land im vergangenen Jahr in einer diplomatischen Krise mit Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten unterstützt.