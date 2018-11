Wiener Rentenmarkt im Späthandel kaum verändert

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Donnerstagnachmittag kaum Bewegung gezeigt. Auch bei den anderen vergleichsweise sicheren Staatspapieren in Europa gab es keine starken Kursausschläge.

Höhepunkt auf der Agenda ist die heute zu Ende gehende Zinssitzung der US-Notenbank Fed. Mit einer Veränderung der Geldpolitik ist Marktbeobachtern zufolge nicht zu rechnen. „Die Weichen für eine Erhöhung des Leitzinsbandes bei der letzten FOMC-Sitzung heuer sind gestellt“, schreiben die Analysten der deutschen Helaba.

Die heute veröffentlichte EU-Herbstprognose sieht eine deutliche Abschwächung im Wirtschaftswachstum gegenüber der Frühjahrsvorhersage der Europäischen Kommission vor. Demnach wird das BIP in der gesamten EU nur mehr um 2,1 Prozent im laufenden Jahr wachsen, gegenüber 2,3 Prozent in der Frühjahrsprognose. Auch Österreichs Werte wurden leicht nach unten revidiert: für 2018 werden 2,7 Prozent und für 2019 2,0 Prozent Wachstum erwartet.

Ansonsten gab es am Donnerstag keine wichtigen Konjunkturdatenveröffentlichungen. Es standen allerdings am Primärmarktkalender mehrere Auktionen auf der Agenda. So wurden die staatlichen Finanzierungsagenturen in Frankreich, Spanien und Irland aktiv.

Um 16.00 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit Dezember-Termin, mit 159,47 um 16 Basispunkte über dem Schluss-Stand vom Vortag (159,31). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 159,41. Das Tageshoch lag bisher bei 159,51, das Tagestief bei 159,19, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 32 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 386.347 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,46 (zuletzt: 1,46) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,65 (0,65) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,03 (-0,03) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,54 (-0,55) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 39 (zuletzt: 36) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 27 (26) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 21 (17) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 15 (8) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 100,85 101,30 1,46 101,28 101,5 Bund 28/01 10 0,75 100,86 100,94 0,65 100,93 101,03 Bund 23/03 5 0,00 100,12 100,33 -0,03 100,23 100,3 Bund 20/01 2 3,90 107,46 107,56 -0,54 107,55 107,6 ~