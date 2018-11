Nach Knochenfund 2 - Weiteres Leichenteil bei Suchaktion gefunden

Bregenz (APA) - Bei einer Suchaktion nach sterblichen Überresten einer seit März vermissten Vorarlbergerin ist am Donnerstag ein weiteres Knochenstück gefunden worden. 45 Polizeikräfte gingen das Gebiet zwischen der Spätenbachalpe im Gemeindegebiet von Dornbirn und Hohenems-Schuttannen in Suchketten Meter für Meter ab. Dabei wurde im Bett des Spätenbachs ein Knochenteil entdeckt, so die Polizei.

Das Knochenstück werde an das gerichtsmedizinische Institut in Innsbruck übergeben. Die Suchaktion habe sich aufgrund des teilweise sehr steilen Geländes und des regennassen Untergrunds schwierig gestaltet. In einer Nachbesprechung werde voraussichtlich am Freitag über eine mögliche Fortsetzung der Suche entschieden, so die Polizei. Die Ermittlungen zu den Todesumständen der 26-Jährigen, die am 5. März als vermisst gemeldet wurde, würden fortgesetzt.