Europas Leitbörsen schließen leicht im Minus

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen sind am Donnerstag etwas schwächer aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 verlor 8,56 Einheiten oder 0,26 Prozent auf 3.237,60 Zähler.

Nach Börsenschluss endet die zweitägige Notenbanksitzung der US-Notenbank Fed. Mit einer Veränderung der Geldpolitik rechnet der Helaba-Analyst Ralf Umlauf nicht. Die Weichen für eine Erhöhung des Leitzinses bei der letzten Sitzung heuer im Dezember seien gestellt.

Einen leichten Dämpfer lieferten Konjunkturdaten. So rechnet die EU-Kommission angesichts Italiens umstrittener Schuldenpläne mit einem etwas schwächeren Wirtschaftswachstum in Europa als ursprünglich angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde im kommenden Jahr in der Eurozone um 1,9 Prozent zunehmen. Im Sommer war sie noch von 2,0 Prozent ausgegangen.

Sämtliche europäischen Volkswirtschaften seien auf Wachstumskurs, erklärte EU-Finanzkommissar Valdis Dombrovskis. „Unsicherheiten und Risiken, innerhalb Europas und außerhalb, nehmen allerdings zu und wirken sich negativ auf die Wirtschaftstätigkeit aus.“

Bei den Einzelwerten bewegten Geschäftsdaten. So drückte der teure Umbau bei AstraZeneca weiterhin kräftig auf das Ergebnis. Der um Sonderkosten bereinigte Gewinn je Aktie ging im dritten Quartal um 37 Prozent auf 0,71 US-Dollar (0,62 Euro) zurück. Trotzdem wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen. In Folge legten die Aktien des Arzneimittelherstellers in London um über vier Prozent zu.

Hingegen dreht die Anteilsscheine von ASML ins Minus und verloren 0,71 Prozent. Der Chipindustrieausrüster setzt auf eine weiterhin starke Chipnachfrage und schraubt seine mittelfristigen Wachstumsziele nach oben.

Die UBS-Papiere legten um 1,29 Prozent zu, obwohl die Schweizer Großbank mit einer US-Klage wegen Altlasten aus der Finanzkrise rechnet.

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 3.223,61 20,08 0,63 3.203,53 Frankfurt DAX 11.527,32 -51,78 -0,45 11.579,10 London FT-SE-100 7.140,68 23,40 0,33 7.117,28 Paris CAC-40 5.131,45 -6,49 -0,13 5.137,94 Zürich SPI 10.695,74 35,50 0,33 10.660,24 Mailand FTSEMIB 19.429,14 -111,80 -0,57 19.540,94 Madrid IBEX-35 9.177,00 9,10 0,10 9.167,90 Amsterdam AEX 528,48 -0,09 -0,02 528,57 Brüssel BEL-20 3.552,23 -9,64 -0,27 3.561,87 Stockholm SX Gesamt 1.536,79 -1,90 -0,12 1.538,69 Europa Euro-Stoxx-5 3.237,60 -8,56 -0,26 3.246,16

Euro-Stoxx 357,80 -0,75 -0,21 358,55 ~

