Graz (APA) - Zum Auftakt der Schwimm-Staatsmeisterschaften in Graz haben am Donnerstag Claudia Hufnagl, Marlene Kahler und Patrick Staber Limits für die Kurzbahn-WM im Dezember in Hangzhou (China) erbracht. Hufnagl wurde über 400 m Lagen in neuer persönlicher Bestzeit von 4:44,18 Minuten deutlich hinter Katja Fain (SLO) Zweite.

Kahler blieb über 800 m Kraul mit 8:24,43 Minuten ebenso wie Staber bei seinem Sieg über 400 m Lagen in 4:11,75 unter der WM-Norm.