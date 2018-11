Graz/Wilmington (Delaware) (APA) - Weitere Aktien des Grazer Anlagenbauers Andritz AG sind in den Besitz des US-Vermögensverwalters FMR LLC übergegangen. Wie der an der Wiener Börse notierte Konzern am Donnerstagabend mitteilte, hielt FMR per 6. November insgesamt 5,19 Prozent des Grundkapitals von 104.000.000 Aktien, was 5.394.234 Aktien entspricht.

