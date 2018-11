Fußball: Juve-Coach Allegri mahnte vor Ligaschlager zur Konzentration

Mailand/Turin (APA/Reuters) - Italiens Fußball-Serienmeister Juventus Turin will den Kollaps in der Champions League gegen Manchester United (1:2) in der Liga vergessen machen. Cristiano Ronaldo und Co. gastieren am Sonntag (20.30 Uhr/live DAZN) bei AC Milan. Trainer Massimiliano Allegri fordert von seinem Team, Spiele mit totaler Dominanz auch konzentriert zu Ende zu bringen.

Gegen ManUnited hatten die Turiner am Mittwoch nach Führung durch zwei späte Gegentore noch die erste Pflichtspielniederlage der Saison kassiert. „Genau dann werde ich zornig auf mein Team, wenn sie von Zeit zu Zeit schlafen gehen“, erklärte Allegri. „Wir müssen unsere Abschlüsse verbessern. Wir haben es nicht geschafft, Spiele vorzeitig zu entscheiden, auch wenn wir gute Chancen dafür hatten.“

In der Liga hält der Titelverteidiger dennoch bei zehn Siegen aus elf Spielen. Das einzige Remis gab es vor drei Wochen gegen den FC Genoa (1:1:). Der Vorsprung des Spitzenreiters auf die ersten Verfolger Inter Mailand und SSC Napoli beträgt jeweils sechs Punkte. AC Milan ist mit zehn Punkten Rückstand Vierter. Juventus ist nach dem Selbstfaller gegen United gewarnt. Allegri: „Das hat uns gezeigt, dass gute Leistungen nicht immer genug sind.“