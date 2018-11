Tennis: Factbox zu den ATP Finals - Head-to-Heads, Modus, Preisgeld

London/Wien (APA) - Die wichtigsten Facts zu den am Sonntag beginnenden, mit 8,5 Mio. US-Dollar dotierten ATP Finals in der Londoner O2-Arena (bis 18.11.):

~ Head-to-Heads von Thiem gegen seine Gegner im Pool „Lleyton Hewitt“:

Dominic Thiem (AUT-6/25 Jahre) - Roger Federer (SUI-2/37) 2:1 2016 Brisbane (Hart/SF) Federer 6:1,6:4 2016 Rom (Sand/AF) Thiem 7:6(2),6:4 2016 Stuttgart (Rasen/SF) Thiem 3:6,7:6(7),6:4

Thiem - Kevin Anderson (RSA-4/32) 2:6 2014 Australian Open (Hart/2.R.) Anderson 6:4,6:3,6:4 2014 Tokio (Hart/R32) Anderson 7:6(5),6:4 2015 US Open (Hart/3.R.) Anderson 6:3,7:6(3),7:6(3) 2015 Paris-Bercy (Hart/R32) Anderson 6:7(3),7:6(4),7:6(5) 2016 Toronto (Hart/R32) Anderson 4:1, Aufgabe 2017 Washington (Hart/AF) Anderson 6:3,6:7(6),7:6(7) 2018 Madrid (Sand/SF) Thiem 6:4,6:2 2018 US Open (AF) Thiem 7:5,6:2,7:6(2)

Thiem - Kei Nishikori (JPN-7/28) 1:3 2015 Halle (Rasen/R32) Nishikori 7:6(4),7:5 2016 Rom (Sand/VF) Nishikori 6:3,7:5 2018 French Open (Sand/AF) Thiem 6:2,6:0,5:7,6:4 2018 Wien (Hart/VF) Nishikori 6:3,6:1

Programm - Gruppe „Lleyton Hewitt“ (Spieltage Sonntag, Dienstag, Donnerstag) mit Federer (SUI-2), Anderson (RSA-4), Thiem (6) und Nishikori (8) Thiem eröffnet am Sonntag (nicht vor 15.00 Uhr MEZ/live Sky), Abendsession (nicht vor 21.00): Federer - Nishikori

Achtung: Am zweiten Gruppen-Spieltag treffen die jeweiligen Sonntag-Verlierer bzw. -Sieger aufeinander, am Donnerstag folgen die letzten Gruppenspiele.

Gruppe „Guga Kuerten“ (Spieltage Montag, Mittwoch, Freitag) mit Novak Djokovic (SRB-1), Alexander Zverev (GER-3), Marin Cilic (CRO-5) und John Isner (USA-8).

Thiems Head-to-Heads gegen andere Gruppe „Guga Kuerten“: - Djokovic (31): 2 Siege:5 Niederlagen - zuletzt 2018 Monte Carlo

(AF) Thiem 6:7(2)6:2,6:3 - Zverev (21): 5:2 - zuletzt 2018 French Open (VF) Thiem 6:4,6:2,6:1 - Cilic (30): 1:0 - 2016 Brisbane (VF) Thiem 2:6,7:6(4),6:4 - Isner (33): 1:1 - zuletzt 2015 Peking (R32) Isner 7:5,6:1

Anzahl der ATP Finals (inkl. 2018): Federer 16, Djokovic 11, Cilic 4, Nishikori 4, Thiem 3, Zverev 2, Anderson und Isner (jeweils Debüt) ~ - ATP-Zähler: 200 Punkte für jeden Sieg innerhalb der Round-Robin, plus 400 Punkte für Halbfinalsieg, plus 500 für Finalsieg - ein ungeschlagener Champion erhält also 1.500 Punkte

- Preisgeld Einzel: 203.000 US-Dollar (177.805,03 Euro) für die Teilnahme (wenn alle 3 Matches gespielt); 203.000 Dollar für jeden Sieg in Round-Robin, plus 620.000 Dollar für einen Halbfinalsieg sowie 1,28 Mio. Dollar für den Finalsieg - ein ungeschlagener Champion erhält 2,712 Mio. Dollar (2,38 Mio. Euro)

- Preisgeld Doppel: 100.000 (wenn alle 3 Matches gespielt), 38.000 Dollar für jeden Sieg in Round-Robin, plus 103.000 für Halbfinalsieg sowie 200.000 für Finalsieg - ungeschlagenes Duo gewinnt 517.000 Dollar (452.833,49 Euro).

- TV-Übertragungszeiten: Sky überträgt sämtliche Einzel sowie auch das Doppel-Finale live. Auf dem Free-TV-Kanal Sky Sport News HD wird es etwa zweiminütige Zusammenfassungen der Spiele geben.

- Modus: Round-Robin-Format mit je vier Spielern in einer Gruppe, die jeweiligen Gruppensieger treffen im Halbfinale auf die Gruppenzweiten des anderen Pools

~ Prioritäten bei Punktegleichheit: a) Größere Anzahl an Siegen b) größere Anzahl der gespielten Matches: z.B.: 2:1-Siege schlägt 2:0-Siege oder 1:2-Siege schlägt 1:0-Siege c) Head-to-Head-Resultate, wenn nur zwei Spieler gleich viele Punkte haben d) wenn drei Spieler die gleiche Punkte-Anzahl haben: haben 3 Spieler je einen Sieg, dann würde ein Spieler, der weniger als drei Matches gespielt hat, automatisch ausscheiden und der Sieger des direkten Duells der übrigen beiden Spieler mit je 1:2-Siegen aufsteigen; oder es entscheidet: - Prozentsatz an gewonnenen Sätzen, oder - Prozentsatz an gewonnenen Games Anmerkung: Weitere Kriterien samt Beispielen für äußerst komplizierte Szenarien auch unter https://tinyurl.com/y7qsjxwn

Theoretisch ist es möglich, dass man mit nur einem Gruppensieg ins Halbfinale aufsteigt. ~