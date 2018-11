Europas Leitbörsen am Vormittag klar schwächer

Frankfurt am Main (APA) - In Europa zeigten sich die Leitbörsen im Vormittagshandel mit Verlusten. Zuvor waren auch die Vorgaben aus Asien klar negativ ausgefallen. Dort hatten schwache Konjunkturdaten aus China sowie enttäuschen Verkaufszahlen aus der Automobilbranche Verunsicherung gebracht.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.30 Uhr mit minus 0,70 Prozent oder 22,80 Punkte bei 3.214,80 Einheiten. Der DAX in Frankfurt fiel 0,57 Prozent oder 66,21 Zähler auf 11.461,11 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit minus 0,53 Prozent oder 37,81 Einheiten auf 7.102,87 Punkte.

An der Konjunkturdatenfront stehen in den USA am Nachmittag einige Veröffentlichungen an. Es werden unter anderem das aktuelle Michigan Sentiment sowie auch die Kern-Erzeugerpreise für Oktober veröffentlicht.

Bei den Sektoren in Europa waren am Vormittag die Rohstoffwerte mit den stärksten Abschlägen behaftet. Auch Bank- und Autowerte zeigten sich klar schwächer.

Drohende politische Regulierungen der Bankenbranche in Mexiko haben am Freitag die Kurse spanischer Großbanken belastet. In Madrid sackten Aktien von BBVA um fast 6 Prozent ab und Santander verloren 1,49 Prozent. Die neue mexikanische Regierung unter Präsident Andres Manuel Lopez Obrador plant beispielsweise eine mögliche Abschaffung von Gebühren für das Geldabheben am Automaten und für das Ausdrucken von Kontoauszügen.

In Frankfurt sackten Aktien von ProSiebenSat.1 weitere 4 Prozent ab. Bereits unmittelbar nach der gestrigen Zahlenvorlage waren die Papiere um mehr als 15 Prozent abgerutscht. Bei den Münchnern hatte erneut das Werbegeschäft enttäuscht. Der Konzern will jetzt einen größeren Teil seiner Dividende einbehalten und in Wachstum investieren.

An der Börse London waren die Bergbauwerte klar schwächer. Anglo American verloren 3,38 Prozent, Antofagasta 3,25 Prozent und BH gaben 2,80 Prozent ab. Beim schweizer Rohstoffhändler Glencore waren es 2,91 Prozent Minus.

Kursgewinne im FTSE-100 setzte es für die Tabakwerte. Imperial Brands legten um knapp 2 Prozent zu und British American Tobacco stiegen um 1,41 Prozent. Zuletzt hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet, dass die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA über bestimmte Verkaufsbeschränkungen für e-Zigaretten nachgedacht hat. Der Verkauf von e-Zigaretten online wird ebenfalls unter Auflagen möglich.

