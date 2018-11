Eishockey: Taschen noch nicht da: ÖEHV-Match in Polen verschoben

Frankfurt/Danzig (Gdansk) (APA) - Österreichs Eishockey-Team startet am Freitag verspätet in die Euro Ice Hockey Challenge in Danzig: Bei der Anreise nach Danzig sind auf dem Flughafen Frankfurt elf Eishockeytaschen verloren gegangen. Da diese nicht wie angekündigt bis Freitag 8.00 Uhr eingelangt sind, konnte das ÖEHV-Team eine Verschiebung des für 14.00 Uhr angesetzten Spiels gegen Norwegen auf 20.30 Uhr erreichen.