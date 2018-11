Judo: Filzmoser bei Grand Prix in Taschkent Siebente

Taschkent (APA) - Sabrina Filzmoser hat am Freitag beim Judo-Grand-Prix in Taschkent als Siebente angeschrieben. In der Gewichtsklasse bis 57 kg verlor die Oberösterreicherin im Kampf um den Pool-Sieg gegen die Deutsche Theresa Stoll, anschließend unterlag sie in der Hoffnungsrunde der Niederländerin Sanne Verhagen.