Xavier Plotitza neuer Chef des Großhändlers Metro Österreich

Wien/Düsseldorf (APA) - Beim Großhändler Metro kommt es in Österreich zu einem Führungswechsel: Xavier Plotitza (47) übernimmt den Chefposten von Arno Wohlfahrter (53), wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Plotitza ist seit 2006 in verschiedenen Positionen bei Metro tätig.

Wohlfahrter werde das Unternehmen weiterhin als strategischer Berater unterstützen. Der Wechsel an der Führungsspitze erfolge „in bestem Einvernehmen“.

Metro Cash & Carry betreibt in Österreich zwölf Großmärkte und beschäftigt rund 2.000 Vollzeitarbeitskräfte, davon mehr als 100 Lehrlinge. Sitz der Österreich-Zentrale ist Wien-Vösendorf.

