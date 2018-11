Tennis: Nummer 1 Djokovic für Spieler auch Comeback-Mann des Jahres

London (APA) - Wie immer im Rahmen der ATP Finals in London werden auch diverse Auszeichnungen im Herren-Profitennis vergeben: Novak Djokovic, dem am Sonntag in der O2-Arena die Trophäe für die Nummer-1-Position per Jahresende übergeben wird, wurde von seinen Spielerkollegen zum Comeback-Mann des Jahres gewählt. Sein Coach Marian Vajda darf sich als Trainer des Jahres geehrt fühlen.

Den „Stefan Edberg Sportsmanship Award“ erhält der in London wegen einer Verletzung fehlende Rafael Nadal, unter den Fans wurde einmal mehr Roger Federer zum 16. Mal in Folge (!) zum Liebling erkoren. Zum Newcomer des Jahres wurde der 19-jährige Australier Alex de Minaur, als am meisten verbesserter Spieler der 20-jährige Stefanos Tsitsipas (GRE) gewählt. Auch Oliver Marach/Mate Pavic als Nummer 1-Doppelteam befinden sich unter den Geehrten.

Zum besten ATP-Masters-1000-Event wurde Indian Wells gekürt, das beste 500er wurde das Turnier im Queen‘s Club (London), das beste 250er die Stockholm Open.