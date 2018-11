Toto: Sechsfach-Jackpot in Runde 45A geknackt: Über 276.000 Euro

Wien (APA) - Nach sechs Jackpots en suite hat ein Spielteilnehmer in Toto-Runde 45A den großen Gewinn eingefahren. Der Besitzer eines in Wien aufgegebenen Systemscheins (562) holte den Solo-Dreizehner in Höhe von über 276.000 Euro und darf sich über insgesamt 284.000 Euro freuen. Die Torwette wurde allerdings neuerlich nicht erraten.

Im Topf des ersten Ranges liegen nun bereits über 46.500 Euro. Annahmeschluss für die Runde 45B ist am (morgigen) Samstag um 15.20 Uhr.

Gewinnermittlung der Toto Runde 45A:

~

1 Dreizehner 276.315,20 Euro 22 Zwölfer je 676,60 270 Elfer 12,20 1.718 Zehner 3,80 360 5er Bonus 7,60

Torwette: 1. Rang: Jackpot 46.525,44

2. Rang: Jackpot 1.937,57

3. Rang: 25 Gewinner 45,50 Hattrick: Jackpot 110.983,91 (ohne Gewähr) ~