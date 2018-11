RHI-Magnesita zog mit Headquarter vom Wienerberg nach Meidling um

Wien (APA) - Ein Jahr nach dem Zusammenschluss der österreichischen RHI und der brasilianischen Magnesita zur RHI Magnesita hat der Feuerfest-Weltmarktführer in Wien sein Hauptquartier vom Wienerberg in einen neuen Bürokomplex im Euro Plaza im 12. Bezirk verlegt.

Den am Mittwoch vollzogenen Umzug der Zentrale an den neuen Standort mit 460 Arbeitsplätzen innerhalb der Bundeshauptstadt hat die Stadt gefördert. Dank dieser Unterstützung fiel die Entscheidung, in Wien zu bleiben, nach Angaben von Vorstandschef Stefan Borgas sehr leicht.

Der Feuerfestkonzern RHI Magnesita notiert an der Londoner Börse und beschäftigt in 35 Fabriken und 70 Vertriebsstandorten weltweit mehr als 14.000 Leute.

~ ISIN NL0012650360 WEB http://www.rhi-ag.com ~ APA274 2018-11-09/12:18