23-Jähriger wegen Brandstiftung 2: Mann zu 21 Monaten Haft verurteilt

Salzburg/Zell am See (APA) - Der 23-jährige Angeklagte ist am Freitagvormittag am Landesgericht Salzburg wegen versuchter Brandstiftung zu 21 Monaten unbedingter Haft verurteilt worden. Außerdem gab die Richterin dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme, aber zurechnungsfähige Rechtsbrecher statt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.