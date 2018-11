Tennis: Barbora Strycova eröffnet Fed-Cup-Finale gegen Sofia Kenin

Prag (APA/dpa) - Die tschechischen Tennis-Damen müssen zum Auftakt des Fed-Cup-Finales am Wochenende gegen die USA auf die erkältete Petra Kvitova verzichten. Kapitän Petr Pala habe entschieden, die 28-jährige Weltranglisten-7. noch zu schonen, möglicherweise aber am Sonntag einzusetzen, berichtete die Agentur CTK am Freitag.

Barbora Strycova eröffnet das Fed-Cup-Finale in der Prager O2-Arena am Samstag (14.00 Uhr) gegen die US-Amerikanerin Sofia Kenin, wie die Auslosung am Freitag ergab. Anschließend trifft Katerina Siniakova auf Alison Riske. Tschechien siegte im wichtigsten Nationenwettbewerb im Damen-Tennis in den Jahren 2011, 2012, 2014, 2015 und 2016 und gilt als klarer Favorit.

Die fünffache Fed-Cup-Siegerin Kvitova hatte am Donnerstag wegen ihrer Erkältung nur eine kurze Trainingseinheit absolvieren können. Die Tschechen müssen in diesem Jahr zudem ohne die an der Wade verletzte Weltranglisten-Achte Karolina Pliskova auskommen. Für Tschechien nominiert ist außerdem Barbora Krejcikova. Dennoch sind die Gastgeber gegen das stark ersatzgeschwächte US-Team mit Danielle Collins, Kenin, Riske und Nicole Melichar Favoritinnen.