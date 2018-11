Tennis: Jürgen Melzer will über Challenger Doppelranking erarbeiten

Wien (APA) - Es war ein unverdientes Ende seiner Einzel-Karriere beim Erste Bank Open in Wien: Jürgen Melzer hatte nach einem Erstrundensieg über Milos Raonic wegen einer schweren Gastritis samt Blutungen nicht mehr antreten können. Fast noch mehr als das Aus im Einzel schmerzte den 37-jährigen Niederösterreicher, dass er im Doppel mit Philipp Oswald seine Wildcard nicht nutzen konnte.

„Ich werde in der dritten Jänner-Woche mit einem Challenger beginnen. Und bis zum Urlaub spiele ich in den nächsten Wochen Liga in Frankreich“, meinte Melzer am Freitag auf APA-Anfrage. Beginnen wird der ehemalige Weltranglisten-Achte beim Challenger in Koblenz und „ziemlich sicher mit (Filip) Polasek“. Der 33-jährige Slowake ist aktuell 165. im Doppel-Ranking.

Melzer hatte sich zuletzt auf Platz 135 vorgearbeitet. Für das geplante gemeinsame Antreten mit dem Vorarlberger Davis-Cup-Kollegen Oswald (53.) hat das vorerst nicht gereicht. Schafft Melzer eine adäquate Verbesserung, ist das Österreicher-Duo auch dann keine Illusion für 2019. „Mal sehen, ob Ossi dann noch frei ist“, meinte Melzer, seines Zeichens im Doppel auch zweifacher Grand-Slam-Sieger.

Nochmals nachgefragt, ob Melzer nach dem wegen der Erkrankung unrühmlichen Ende seiner Einzel-Karriere vielleicht doch noch wo ein offizielles Abschieds-Single bestreitet, war der ehemalige French-Open-Halbfinalist (2010) recht sicher: „Ich habe immer gesagt, dass ich vielleicht noch das eine oder andere Einzel mal spiele, wenn ich Lust habe. Aber auf der großen Bühne, denke ich, dass es das war.“