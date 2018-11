Metaller-KV - ÖGB und AK: Erfolg muss bei Beschäftigten ankommen

Wien (APA) - Der ÖGB und die Arbeiterkammer (AK) haben heute im Streit um den neuen Kollektivvertrag (KV) für die Beschäftigten der Metalltechnischen Industrie die Arbeitgeber aufgefordert, die Beschäftigten am Unternehmenserfolg durch einen entsprechenden KV-Abschluss teilhaben zu lassen.

AK-Präsidentin Renate Anderl rechnete in einer Aussendung vor: „Für jene Metallindustrie-Unternehmen, die ihre Gewinnverwendungsbeschlüsse schon veröffentlicht haben, kann gesagt werden, dass diese im Jahr 2018 um 16 Prozent höhere Dividenden an ihre Eigentümer ausgeschüttet haben. Die Eigentümer haben also bereits ihren Anteil an der guten Produktions- und Auftragslage erhalten.“

Bernhard Achitz, Leitender Sekretär des ÖGB meinte ebenfalls: „Die Provokation besteht darin, dass die Industriellenvereinigung den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nichts von ihren hohen Einnahmen abgeben will.“ Die Stimmung bei den Betriebsversammlungen „geht klar in Richtung breite Streikbereitschaft“, warnte er die Vertreter der Industrie.

~ WEB http://www.gpa-djp.at/

https://www.proge.at

https://news.wko.at/presse

http://www.oegb.at

http://www.arbeiterkammer.at ~ APA374 2018-11-09/14:22