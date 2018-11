22-Jähriger bei Arbeitsunfall in Tirol schwer verletzt

Ellmau (APA) - Ein 22-Jähriger hat sich bei einem Arbeitsunfall am Freitag in Ellmau (Bezirk Kufstein) in Tirol schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, war der Mann beim Montieren einer Absturzsicherung am Dach eines Wohnhauses ausgerutscht und in der Folge aus einer Höhe von rund zehn Metern zu Boden gestürzt.

Der 22-Jährige konnte sich laut Exekutive noch kurz an einem Dachbalken festhalten, bevor er zu Boden fiel. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.