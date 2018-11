AUSSENPOLITIK - Termine von Sa., 10.11.18 bis Mo., 12.11.18

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

~

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Samstag, 10. November 2018

WIEN * 16:00 KI Gedenkjahr 2018: Veranstaltung „European Balcony

AI Project - Verlesung eines Bürger-Manifests,

verfasst von Ulrike Guerot und Robert Menasse

(Wien-Locations u.a. Burgtheater, Volkstheater,

Schauspielhaus)

(europaweite Aktion)

(anl. 100. Jahrestag der Beendigung des Ersten

Weltkriegs)

Wien/Berlin - II 80. Jahrestag der Novemberpogrome 1938

AI - II Holocaust-Überlebende in Wien auf Einladung

AI von Bundeskanzler Kurz und Min. Faßmann

(07.11. - 13.11.)

Wien/Moskau * AI Spionagefall um pensionierten österreichischen

II Bundesheeroffizier

KÄRNTEN Klagenfurt - 11:30 II a. o. Sitzung der Kärntner Landesregierung mit EU-

AI Kommissarin für Digitalisierung Marija Gabriel

(direkt im Anschluss findet ein „Pressecorner“

statt)

(Landesregierung Kärnten, Spiegelsaal, Arnulfplatz

1) --------------------------------------------------------------------- EU

EUROPÄISCHE UNION (EU)/ITALIEN/FRANKREICH/MALTA * AA Debatte über Flüchtlings- und Asylpolitik in

CA Europa ---------------------------------------------------------------------

AFGHANISTAN Kabul - AA +++ VERSCHOBEN auf 23.11 +++

Vorläufiges Endergebnis der Parlamentswahl in

Afghanistan erwartet

DEUTSCHLAND Leipzig * AA Bundesparteitag Bündnis 90/Die Grünen (9.-11.11.)

FRANKREICH Paris * AI Bundespräsident Van der Bellen in Paris

14:40 Besuch der Ausstellung „Franz West“ (Centre

Pompidou)

15:40 Besuch der Sonderausstellung „Sigmund Freud.

From looking to listening“ (Museum für jüdische

Kunst und Geschichte) * AA US-Präsident Trump in Paris

11:00 Treffen mit französischem Präsidenten Macron

15:30 Besuch des Militärfriedhofs bei Compiegne * 18:00 AA Abendessen der Staats- und Regierungschef vor

Friedensgipfel

GUATEMALA/MEXIKO/HONDURAS/USA Guatemala-Stadt/Mexiko-Stadt * AA Lage der Flüchtlinge aus Mittelamerika auf dem Weg

CA Richtung USA - USA verschärfen Asylrecht

SERBIEN Belgrad * AI Kardinal Schönborn in Serbien (10.-11.11.)

II - Gedenkgottesdienst anlässlich Ende des Ersten

Weltkriegs vor 100 Jahren

- Treffen mit serbisch-orthodoxem Patriarchen

Irinej

SLOWAKEI Bratislava * AA Kommunalwahlen in der Slowakei

SYRIEN Damaskus/Idlib * AA Entwicklung im syrischen Bürgerkrieg

TÜRKEI Istanbul - AA 80. Todestag des Begründers der Republik Türkei,

Mustafa Kemal Atatürk

USA Washington * AA Nach Kongress- und Gouverneurswahlen in den USA

MA (midterm elections) - Streit um eventuell

manipuliertes Video des Weißen Hauses zu CNN-

Journalist

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Sonntag, 11. November 2018

WIEN * 11:00 KI Gedenkjahr 2018: Matinee „Aufbruch in die Zukunft

II - 1918 und heute“ - Zum Ende des Ersten Weltkriegs

AI am 11. November und zur Ausrufung der Republik am

12. November mit u.a. Oliver Rathkolb, Peter

Matic, Elisabeth Orth, Regina Fritsch, hdgö-Dir.

Sommer

(Burgtheater, 1., Universitätsring 2) - 22:00 II Polit-Talk „Im Zentrum“ zu „Viel geprüftes

AI Österreich – Wie zukunftsreich ist unser Land?“

mit u.a. ehem. Bundeskanzler Vranitzky, ehem.

tschech. Außenminister Schwarzenberg, Philosoph

Liessmann, Haus der Geschichte-Dir. Sommer,

Schauspieler Obonya

(ORF2)

Wien/Berlin - II 80. Jahrestag der Novemberpogrome 1938

AI - II Holocaust-Überlebende in Wien auf Einladung

AI von Bundeskanzler Kurz und Min. Faßmann

(07.11. - 13.11.)

STEIERMARK Graz - 15:30 AI Gedenkveranstaltung Vereinigung der Künste,

CI Kulturen und Wissenschaften (Aporon 21) „1918-2018

- Gedenkveranstaltung mit Friedenshandschlag

zwischen Anita Hohenberg (Urenkelin Franz

Ferdinand von Österreich-Este) und Branivlav

Princip (Großneffe Gavrilo Princip)“ mit u.a. LT-

Präs. Vollath (SPÖ), Igor Petkovic (Initiator),

StR Riegler (ÖVP), LT-Präs. a.D. Flecker (SPÖ)

(Dom im Berg, Schloßbergplatz)

DEUTSCHLAND Leipzig * AA Bundesparteitag Bündnis 90/Die Grünen (9.-11.11.)

FRANKREICH Paris * AA 1918-2018/Erster Weltkrieg: 100. Jahrestag des

Endes des Ersten Weltkriegs (Waffenstillstand

zwischen der Entente und Deutschland) * AI Pariser Friedensforum zum Gedenken an 100 Jahre

Ende des Ersten Weltkriegs u.a. mit Präsident

Macron, Bundespräsident Van der Bellen, deutscher

Kanzlerin Merkel, russischem Präsidenten Putin

11:00 Gedenkveranstaltung am Arc de Triomphe

11:45 Rede Macron

15:30 Eröffnung des Friedensforums (Grande Halle

de la Villette) mit Rede Merkel

Überreichung der Gesamtausgabe „Die letzten Tage

der Menschheit“ von Karl Kraus in deutscher und

französischer Sprache für Friedensbibliothek durch

Bundespräsident Van der Bellen, anschl. Rede Van

der Bellen

Treffen US-Präsident Trump mit Putin am Rande

Versailles - 14:00 KI Gedenkkonzert der Wiener Philharmoniker anl. Ende

AI des Ersten Weltkriegs, Leitung: Franz Welser-Möst

POLEN Warschau - AA Unabhängigkeitstag in Polen - 100. Jahrestag der

Wiedererrichtung Polens nach über einem

Jahrhundert Teilung zwischen Preußen, Österreich-

Ungarn und Russland

RUSSLAND/UKRAINE Donezk/Luhansk (Lugansk) * AA Prorussische Separatistengebiete Donezk und

Luhansk wollen Anführer wählen

SERBIEN Belgrad - AI Kardinal Schönborn in Serbien (10.-11.11.)

II

SINGAPUR Singapur * AA Gipfeltreffen der ASEAN-Staaten (11.-15.11.)

WA

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Montag, 12. November 2018

WIEN - AI 1918-2018: 100. Jahrestag der Ausrufung der

II Republik Deutsch-Österreich * BILD 11:00 II Staatsakt „100 Jahre Republik Österreich“ mit u.a. AI österr. Überlebenden des Holocaust, Bundespräs.

KI Van der Bellen, Bundeskanzler Kurz, NR-Präs.

Sobotka, Vizekanzler Strache, LH Niessl, Kardinal

Schönborn (live auf ORF2)

Festrede: Maja Haderlap

(Staatsoper, 1., Opernring 2) - 14:00- AI Symposium „70th Anniversary of Israel: Insights

19:30 and Perspectives. Politics – Culture – Religion“

mit u.a. Yedidia Z. Stern (Israel Democracy

Institute), Klaus Davidowicz (Historiker,

Universität Wien) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Universität Wien, Sitzungssaal des Dekanats der

Katholisch-Theologischen Fakultät, Stiege 8, 1.,

Universitätsring 1) * BILD 15:00 CI Präsentation Intern. Federation of Red Cross and

AI Red Crescent Societies (IFRC) „World Disaster

Report“ - RK fordert Umdenken und neue Ansätze zur

Gewährleistung von humanitärer Hilfe mit ehem.

UNO-Generalsekr. Ban Ki-moon, stv. Generalsekr.

Mahmood und Vizepräs. Huber-Hotz (IFRC), ÖRK-

Generalsekr. Kerschbaum, St-Pierre (UNOOSA)

(Vienna International Centre (VIC), Eingang über

Checkpoint 1, C-Gebäude, 7. Stock, Raum C3, 22.,

Wagramer Straße 5) * 18:00 AI Empfang anl. Übergabe des Labels „FrancEducation“

II an fünf österreichische Schulen

XI (Französische Botschaft, 4., Technikerstraße 2) - 18:30 AA Podiumsdiskussion „Ernährungssouverän unter

Besatzung? Alternative Entwicklung und

Widerstandsökonomie in Palästina“

(Museum für Volkskunde, 8., Laudongasse 15-19) - 19:00 AI Buchpräsentation Styria Verlag „Erdogans langer

Arm. Sein Einfluss und die Folgen in Österreich“

von Duygu Özkan („Die Presse“)

https://www.styriabooks.at/erdogans-langer-arm

(Thalia Wien-Mitte, 3., Landstraßer Hauptstraße

2A)

Wien/Berlin - II 80. Jahrestag der Novemberpogrome 1938

AI - II Holocaust-Überlebende in Wien auf Einladung

AI von Bundeskanzler Kurz und Min. Faßmann

(07.11. - 13.11.)

--------------------------------------------------------------------- EU

EUROPÄISCHE UNION (EU) Brüssel * 10:00 AA EU-Rat Allgemeine Angelegenheiten der Außen- und

Europaminister mit u.a. EU-Minister Blümel

Straßburg * 17:00 AA Europaparlament tagt (12.-15.11.) ---------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND Berlin * 10:45 WA Beginn „SZ“-Wirtschaftsgipfel - u.a. mit EU-

AA Kommissionspräs. Juncker (11:00), Deutsche-Bank-

Chef Sewing (12:15), Innenmin. Seehofer (14:45),

Siemens-CEO Kaeser (14:45) (12.11.-14.11.)

FRANKREICH Paris - AA Fortsetzung Pariser Friedensforum zum Gedenken an

100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs u.a.

ITALIEN Palermo * AA Internationale Konferenz zur Krise in Libyen (12.-

13.11.)

JAPAN Tokio * AA US-Vizepräsident Pence in Japan

SERBIEN Belgrad - AI Nationalratspräsident Sobotka in Serbien

II

SINGAPUR Singapur - AA Gipfeltreffen der ASEAN-Staaten (11.-15.11.)

WA

UNO Den Haag * AA Internationaler Gerichtshof (IGH) - Plädoyers der

Verteidigung im Prozess gegen ehemaligen

Präsidenten von Cote d‘Ivoire, Gbagbo

-------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter „Termine“

im Web unter www.termine.apa.at -------------------------------------------------------------------- ~