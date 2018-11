Seriendieb stahl in Vorarlberg Fahrräder und verkaufte sie online

Bregenz (APA) - Die Vorarlberger Polizei hat einen 27-jährigen Mann festgenommen, der unter dem Verdacht steht, Fahrräder in Serie gestohlen und im Internet weiterverkauft zu haben. Sogar sein Diebstahlswerkzeug hatte der Italiener zuvor entwendet. Er nutzte einen Bolzenschneider, um die Fahrradschlösser zu knacken. Der Mann wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert, so die Vorarlberger Polizei.

Der Mann, der im Bezirk Bludenz wohnt, entwendete seit Ende Oktober vor allem hochwertige Mountainbikes und Rennräder. Diese bot er nach der Tat umgehend im Internet zum Kauf an. Bei einer Hausdurchsuchung konnte ein hochwertiges Downhill-Bike, ein unterschlagener Laptop-Computer, Einbruchswerkzeug und elektronische Datenträger sichergestellt werden.

Im Zuge der Ermittlungen habe man dem Verdächtigen zudem den Diebstahl eines Karbon-Rennrads in St. Anton am Arlberg nachweisen können. Ein weiteres Mountainbike, das der Mann in Feldkirch gestohlen hatte, hatte er bereits um 150 Euro an einen Dornbirner weiterverkauft. Der Mann sei teilgeständig und gab an, so seinen Lebensunterhalt finanziert zu haben, erklärte die Polizei.