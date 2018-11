Karate: Österreichs Kumite-Team im WM-Viertelfinale knapp out

Madrid (APA) - Österreichs Kumite-Team der Damen hat bei der Karate-WM in Madrid am Freitag den Halbfinaleinzug durch ein 1:1 (3:4) gegen Spanien knapp verpasst. Davor hatte man Neuseeland und Kanada jeweils 2:0 besiegt. Im Einzel kämpft Bettina Plank am Samstag gegen die Kroatin Jelena Pehar um Bronze.