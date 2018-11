Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis verzeichnet 10. Verlusttag in Folge

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Freitag im späten europäischen Handel erneut schwächer gegenüber dem Vortag tendiert und damit bereits den 10. Verlusttag in Folge verbucht. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 60,28 Dollar und damit um 0,64 Prozent weniger als am Donnerstag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 70,17 Dollar gehandelt.

WTI verzeichnete damit seine längste Verluststrecke in den letzten drei Dekaden, berichtet der Finanznachrichtensender CNBC. Seit seinem Jahreshoch Anfang Oktober ist der US-Ölpreis bereits um rund 20 Prozent abgerutscht und befindet sich damit im sogenannten „Bärenmarkt“. Brent steht mit einem Minus von rund 19 Prozent seit Anfang Oktober kurz davor, in denselben abzugleiten.

„Offensichtlich versuchen die Marktteilnehmer, die Schmerzgrenze der Ölproduzenten auszutesten und diese zu einer Angebotsreduktion zu zwingen“, schreiben die Analysten der Commerzbank. Eine solche Maßnahme könnte aber nur von der „OPEC+-Gruppe“ kommen. Am Wochenende treffen sich deren Vertreter in Abu Dhabi. „Bleiben Signale für eine Rücknahme der jüngsten Produktionsausweitung aus, droht den Ölpreisen ein weiterer Rückgang“, schätzen die Commerzbank-Experten.

Am Freitag am Nachmittag lag der Goldpreis in London bei 1.211,36 Dollar und damit deutlich unter dem Schlusskurs von Donnerstag von 1.223,01 Dollar. Das Edelmetall litt unter der jüngsten Aufwertung des US-Dollar im Zuge der gestrigen Fed-Zinssitzung. Die Notenbank hat zwar das Zinsniveau vorerst unverändert gelassen, jedoch für Dezember eine weitere Zinsanhebung signalisiert und damit dem Dollar auf breiter Front Auftrieb verliehen.

Kurse ausgesuchter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 70,17 70,65 -0,68 WTI 60,28 60,67 -0,64 OPEC-Daily 70,68 70,63 +0,07 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.211,36 1.223,01 -0,95 Silber 14,60 14,43 +1,18 Platin 855,67 862,54 -0,80 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 140,80 140,80 +0,00 Kakao 2.264,00 2.265,00 -0,04 Zucker 342,00 342,50 -0,15 Mais 172,50 172,75 -0,14 Sojabohnen 891,50 892,00 -0,06 Weizen 204,00 204,00 +0,00 ~