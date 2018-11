Sao Paulo (APA/Reuters) - Das Formel 1-Team Haas hat für 2019 den Brasilianer Pietro Fittipaldi, einen Enkel des zweifachen Weltmeisters Emerson Fittipaldi, mit einem Vertrag als Testfahrer ausgestattet. Debütieren wird der in den USA geborene 22-Jährige bei Reifentests am 27. November in Abu Dhabi. Fittipaldi war heuer in der IndyCar-Serie engagiert.

Als Fahrer in den WM-Rennen 2019 hat Haas Kevin Magnussen (DEN) und Romain Grosjean (FRA) bestätigt.